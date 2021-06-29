مصطفى بكرى: التاريخ الحقيقى لثورة 30 يونيو سوف يخلد فى صفحات من نور

جدة - نرمين السيد - قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن حزب الوفد يفتح أبوابه دائما للجميع، خاصة فى الأزمات التى يمر بها المجتمع المصرى، لذا كان عن قرب دائما، يحتضن القوى السياسية فى هذا المكان ليسجل المواقف التاريخية التى دونها التاريخ.





جاء ذلك خلال الحفل الذى نظمه حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، للاحتفال بمرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، بحضور كبار الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلام، وممثلى الأحزاب وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وأعضاء الهيئة البرلمانية فى مجلسى الشيوخ والنواب، وقيادات وأعضاء حزب الوفد.

وأضاف بكرى أنه عند انتخاب سعد باشا زغلول رئيسا لمجلس النواب فى 10 يوليو 1926، ورغم أن الوفد كان حزب الأغلبية، إلا أن عدلى باشا يكن جاء رئيسا للحكومة، وسئل زغلول حينها لماذا تم اختيار عدلى يكن من حزب الأحرار الدستوريين، فقال كلمة مشهورة "لقد اخترناه.. لأننا نسعى إلى تكوين جبهة وطنية فى مواجهة المحتل تحقق المجد والاندماج والوحدة الوطنية".

وتابع: "هكذا كانت الرؤية فى لحظات الأزمة، ننسى اختلافاتنا ويكون الوطن"، لافتا إلى أنه عندما جمد الوفد فى الجمعية العمومية دعا سعد باشا زغلول إلى اجتماع سرى فى 9 مارس 1929، ليعلن رفض الحماية البريطانية.

وأكد بكرى أن القراءة الموضوعية للتاريخ قديمه وحديثه، والجيش المصرى الذى أسس قبل 3 آلاف سنة قبل الميلاد وصولا إلى تأسيس الجيش الحديث فى محمد على ثم الثورة العرابية، وكيف إنحاز الجيش العظيم إلى مطالب الجماهير فى ذلك الوقت لم يكن غريبا، ففى عام 1926 كان أمين يوسف فى رحلة إلى صعيد مصر وذهب إلى أسوان واحتفل به ضباط الجيش فى رسالة لا تخلو من معنى الوطنية والحب، وبينما هو موجود، عزف النشيد "مصر وطننا سعد أملنا"، وعندما سمع الملك بهذا الأمر كلف الإنجليز واحدا من قادتهم للتحقيق مع الضباط وكانوا على يقين بأن هتافهم بعزف هذه الموسيقى وهذه الأغنية الشهيرة إنما يقدمون رسالة بأن جيش مصر العظيم فى كل الأزمنة دوما مع الوطن والقوى الوطنية، وهو ما تحقق أيضا فى زمن جمال عبد الناصر الذى إنحاز للوطن، وخضنا حرب الاستنزاف وانتصرنا فى حرب أكتوبر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المسألة لم تكن مرهونة بـ 30 يونيو، لكن للفهم يجب قراءة التاريخ، موضحا أنه بالإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى، كان بيان القوات المسلحة المنحاز للدولة المصرية، وعندما جاء أحمدى نجاد وزار الحسين ورفع يديه إشارة النصر واتفق مع الإخوان على اتفاقية الدفاع المشترك وتصدى الجيش كان ذلك صالح لمصر والعروبة.

وشدد على أن التاريخ الحقيقى لهذه الثورة وإنجازاتها ومعجزاتها سوف تخلد فى صفحات من نور فى تاريخ مصر بالمناضلين والشعب والإعلام المصرى والجيش المقاتل والشرطة الباسلة والقضاء النزيه العادل وكان طبيعيا أن يتحقق النصر.

وأردف عضو مجلس النواب، قائلا: "نحن على ثقة بأن الوفد الذى كان دوما يدافع عن الحرية بأن اللحظات المقبلة والأيام المقبلة والسنوات المقبلة سيبقى ويظل مدافعا عن استقلال الوطن"، متمنيا من حزب الوفد أن يأخذ من قضية سد النهضة قضية للاصطفاف الوطنى لنقف خلف الرئيس الوطنى عبد الفتاح السيسى الذى نثق بأنه لن يفرط فى تراب هذا الوطن ولا نقطة مياه من حق هذا الشعب.