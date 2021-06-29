التعليم تعلن منحة دراسية لـ140 طالبا بالثانوية العامة لعدة جامعات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الدفعة الثانية من برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذى تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لطلاب الثانوى العام الحكومي والتجريبى ومدارس STEM.
وقالت الوزارة، إنه يقدم البرنامج منحا دراسية لحوالي 140 طالبًا في العام الدراسي 2022 /2021 للحصول على درجات البكالوريوس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية وجامعة أسيوط وجامعة المنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويهدف هذا البرنامج على وجه التحديد إلى دعم الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر من خلال التركيز بشكل خاص على المجالات الأكاديمية للمياه والطاقة والزراعة والتمريض.
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