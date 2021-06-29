وزيرة التضامن تكرم المتحدة للخدمات الإعلامية لدعمها فى التوعية بأضرار المخدرات

كرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لما تقوم به الشركة من جهود كبيرة لدعم الصندوق فى قضايا التوعية بأضرار تعاطى المخدرات وكذلك الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات، كما كرمت محمد سعدى، رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتكريم عدد من الفنانين والكتاب، مؤكدة استمرار دعم صناع الدراما للقضايا الاجتماعية التى تتبناها وزارة التضامن الاجتماعى ومنها قضية التعاطى والإدمان، مشيرة إلى تطالعها إلى المزيد من التعاون المثمر والبناء مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما وجهت الشكر لشركة Media Hub المنفذة للحملة الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات".

وأكدت وزيرة التضامن، استمرار التعاون لنشر الوعى والبصيرة بمشكلة التعاطى والإدمان باستكمال حلقات أخرى جديدة من سلسلة حملتنا الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات"، ووجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات العلامية لدعمها القضايا المجمعية لا سيما القضايا التوعوية بأضرار تعاطى المخدرات، وكذلك معالجة الأعمال الدرامية لهذه القضايا، وكذلك للدكتور أشرف زكى لدعمه المستمر لقضايا الوزارة سواء من خلال منصبه كرئيس لأكاديمية الفنون أو نقيباً للممثلين والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة لإشرافها العلمى على استطلاع الرأى بشأن تقييم الحملة الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات".. الرحلة قصيرة.. متسفرهاش".

جاء ذلك فى إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التى أطلقها الصندوق على مدار عدة أيّام بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم فى نهاية شهر يونيو من كل عام، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وحسام صالح الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد سعدى، رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب.