دوت الخليج يكشف: أين سيقام نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز حال نقله من المغرب ؟

/638093/تحيا-مصر-يكشف-أين-سيقام-نهائي-إفريقيا-بين-الأهلي-وكايزر-تشيفز-حال-نقله-من-المغرب

كشف تقارير صحيفة مغربية عن احتمالية تغيير ملعب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ويستعرض دوت الخليج أبرز الأخبار الخارجية حول الملاعب المرشحة لإستضافة البطولة.

يلتقي الأهلي من كايزر تشيفز يوم السابع عشر من يوليو المقبل، في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2021، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ونشرت صحيفة "هسبورت" المغربية: "نهائي النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بات مهددًا بالتغيير من إقامته على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء كما هو مقرر حتى الآن، إلى ملعب آخر بالقارة السمراء، وذلك بسبب الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات المغربية لتفادي انتشار فيروس كورونا، ومن بينها عدم السماح للجماهير للتواجد في مدرجات الملاعب".

موعد القرار النهائي

وزادت الصحيفة: "من المنتظر أن تدرس لجنة المسابقات داخل كاف الموضوع خلال الأسبوع الجاري، خاصة بعد رفض السلطات المغربية السماح بحضور نسبة من الجماهير، في الوقت الذي أعطى الجهاز الوصي على الكرة الإفريقية الضوء الأخضر للاتحادات المحلية بالسماح لـ5 آلاف مناصر بدخول الملعب منذ الدور نصف النهائي، غير أن السلطات المحلية رفضت الأمر".

نصف نهائي إفريقيا

وتابعت: "تأهل الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي لنهائي المسابقة، والرغبة الكبيرة لجماهيرهما في مساندتهما قد يُرجح إمكانية نقل المباراة إلى بلد آخر، يسمح بحضور نسبة من جماهير الفريقين، خاصة وأن العديد من الدول الإفريقية رخصت للجماهير بالتواجد بنسبة معينة".

واختتمت الصحيفة: "ملعب دوالا بالكاميرون مرشح بقوة لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، في حال تم نقله من المغرب، كما أن هناك ملاعب أخرى مرشحة لاحتضان اللقاء".