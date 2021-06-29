/638095/شكاوى-النواب-توافق-على-إنشاء-مدرسة-صناعية-فنية-لخدمة-صناعة-الأثاث-بالدقهلية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عاطف ناصر، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب نور الدين، بشأن إنشاء مدرسة صناعية فنية متخصصة لخدمة صناعة الأثاث والموبيليا بعزبة ليسا الجمالية – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السيد طلبة، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة العمال بالقنطرة شرق – محافظة الإسماعيلية.

دوت الخليج

شكاوى النواب توافق على إنشاء مدرسة تجريبية بناحية قرية دمرو – مركز المحلة الكبرى

كما وافقت اللجنة، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب حامد جلال جهجه، بشأن إنشاء مدرسة تجريبية بناحية قرية دمرو – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد خضر جوهر، بشأن تسليم مساحة 10% المستقطعة من مزرعة مدرسة طلخا الثانوية الزراعية لإنشاء مجمع مدارس – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى

وشهد الاجتماع الموافقة علي علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن إنشاء مبنى جديد لإدارة ديرب نجم التعليمية – محافظة الشرقية، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية صناعية للمياه بمشروع العباسية - مركز أبو حماد – محافظة الشرقية.

وقررت اللجنة، حفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن تخصيص أرض مبنى التفتيش بمدرسة الشهيد محمود خيرى الجاري إزالته لإقامة مبنى خاص لإدارة روض الفرج التعليمية – محافظة القاهرة، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن تعلية وتجهيز المبنى التعليمي بمدرسة زاوية مسلم الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية – محافظة الجيزة.