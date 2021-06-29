/638096/الإعلامي-محمد-محفوظ-يشارك-برواية-ذيبة-فى-معرض-الكتاب
أصدرت دار الوطن للنشر والتوزيع، رواية جديدة للإعلامي، محمد محفوظ، والتى تأخذ فى إطارها بُعد فلسفي، فهي رواية حب بها تلاحم واضح بين الخيال والواقع.
رواية جديدة للإعلامي محمد محفوظ
وخلال حديثه عن الرواية، قال الإعلامي محمد محفوظ:"رواية ذيبة هي رواية حب حقيقي تجمع بين خبايا الواقع وثنايا الخيال في رحلة لم يكن يتوقع فيها كل هذه المغامرات والتضحيات للوصول إلى ذيبة، التي في دستورها أن التخاذل في الحب جريمة، ومن يحبك بصدق لن يتخاذل وسيبحث عنك، كما ولو كان يبحث عن كنز ثمين ضاع منه، وسيجد أكثر من طريقة للوصول إليك، وليس ألف مبرر للبعد عنك".
رواية «ذيبة» توزع فى معرض الكتاب
وتأتى رواية «ذيبة» بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
"محمد محفوظ" كاتب وإعلامي مصري بدأ مسيرته الإعلامية منذ عام 2006 من خلال راديو وتلفزيون العرب Art،وكانت آخر أعماله هو برنامج "الدين والحياة" على قناة المحور،ويستعد الآن لتقديم برنامجه الجديد "ليطمئن قلبي".
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