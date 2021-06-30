«يورو 2020»: مواعيد مباريات دور الربع نهائي

انتهت أحداث الدور السادس عشر من بطولة كأس أمم أوروبا 2020، لتنسدل الستار على الدور ثمن النهائي، والترقب على مواعيد مباريات الدور الربع نهائي للبطولة، والمنتخبات المتأهلة للدور الربع نهائي.

ويستعرض دوت الخليج مواعيد مباريات الدور الربع نهائي.

مواعيد مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية

إسبانيا ضد سويسرا، يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر يوليو في تمام السادسة مساءً.

إيطاليا ضد بلجيكا، يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر يوليو في تمام التاسعة مساءً.

التشيك ضد الدنمارك، يوم السبت الموافق الثالث من شهر يوليو في تمام السادسة مساءً.

إنجلترا ضد أوكرانيا، يوم السبت الموافق الثالث من شهر يوليو في تمام التاسعة مساءً.

رونالدو وعلي دائي

نجح كريستيانو رونالدو في معادلة رقم الإيراني علي دائي التاريخي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات حول العالم برصيد 109 أهداف، سجلها في الفترة ما بين 1993 / 2006، بعد هدفيه مع منتخب البرتغال في شباك المنتخب الفرنسي في الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة من بطولة يورو 2020.

وقال دائي في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "كنت أتوقع أن يكون كريستيانو رونالدو هو الشخص الذي يحطم الرقم القياسي الخاص بي".

وأضاف: "لقد سجلت بالفعل 111 هدفًا وليس 109، لكن هذا لا يهم بعد الآن، لأن الطريقة التي يلعب بها كريستيانو ومستواه، أنا متأكد من أنه سيسجل العديد من الأهداف الأخرى".

أرقام رونالدو في البطولة

وأضاف: "رونالدو يستحق تحقيق الرقم القياسي، بالنسبة للاعب مثله، فإن الوصول إلى رقمي القياسي هو بمثابة رقم آخر بالنسبة لي، إنه فخر".

واختتم: "ما يدل على ذلك، هو أنني أجريت عدة مقابلات صحفية حول هذا الموضوع في تلك الأيام، أنا ممتن لـ كريستيانو ووصفي بالمثل الأعلى".