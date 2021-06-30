/638100/سيد-عبد-الحفيظ-عن-انتظار-الأهلي-لتعثر-الزمالك-في-الدوري-بالعكس

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن الرباعي محمد الشناوي، وليد سليمان، سعد سمير وأيمن أشرف، للتحدث مع اللاعبين صغار السن في الفريق، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات سيد عبد الحفيظ حول موقف لاعبي الفريق القلعة الحمراء الصغار، مع لاعبي كبار السن في الفريق.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه يرى أن الرباعي قادر على تولي مهمة "مدير الكرة" في الأهلي مستقبلًا، لافتًا إلى أن محمد الشناوي له العديد من المسؤوليات في القلعة الحمراء حاليًا.

وقال عبد الحفيظ: "أتحدث مع وليد سليمان، محمد الشناوي، سعد سمير وأيمن أشرف لحثهم على إحتواء اللاعبين الصغار في الأهلي".

الدوري الممتاز

وقال عبد الحفيظ: "المنافسة في الدوري صعبة، لدينا عدد كبير من المباريات المتبقية وبالتالي لا داعي للتوتر، لسنا في حاجة لتعثر الزمالك، بل هم الذين ينتظرون تعثرنا، البطولة في يد الأهلي فقط".

وأكمل: "كنا في أشد الحاجة لفترة الراحة التي حصلنا عليها قبل مواجهة الترجي، حتى وإن اختلف الكثيرون معنا في مدتها، لكن اللاعبين كانوا في حالة ملل وزهق غير طبيعية من كرة القدم، كان يجب أن يتم فصلهم عنها تمامًا".

نتيجة مباراة الأهلي والترجي

حقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول ، أيمن أشرف ، بدر بانون ، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي ، أليو ديانج ، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة ، محمد شريف ، طاهر محمد طاهر.