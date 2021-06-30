/638101/الأولمبية-لاعبو-الأهلي-يمكنهم-المشاركة-بطوكيو-بعد-نهائي-إفريقيا-بشرط

كشف شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، عن مدى إمكانية انضمام لاعبي النادي الأهلي للمنتخب الأولمبي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الجنوب إفريقي كايزر تشيفز، ويرصد دوت الخليج تصريحات العريان حول مشاركة لاعبي الأهلي مع المنتخب الأولمبي في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

وقال العريان في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": " نظام الفقاعة الطبية هو الذي حدث في مصر ببطولة كأس العالم لكرة اليد، لكن ما سيحدث في اليابان غير ذلك".

وأضاف: "حتى التعامل مع الدول مختلف، اليابان قسمت الدول وفقًا لدرجة تفشي فيروس كورونا، ومصر في المرحلة الثانية، ومعنا بنجلاديش وماليزيا وفيتنام وإنجلترا، وهذه الدول مُلزمة بأن تخضع لثلاثة تحاليل pcr قبل السفر إلى اليابان".

تحاليل البعثة

وأردف: "عندما تصل البعثة إلى هناك ستخضع لثلاثة تحاليل pcr آخرين، ومن المفترض ألا تخالط أي فرق أخرى، بمعنى أنه لو هناك مباراة، إذن يجب التواجد في اليابان على الأقل قبلها بأربعة أيام".

لاعبي الأهلي

واستكمل: "هذا يعني أن لاعبي النادي الأهلي إذا سافروا بعد المباراة النهائية سيكون مسموحًا لهم بالتدريبات فقط ولن يحق لهم المشاركة فعليًا أو الاختلاط بالفرق الأخرى، وإذا سافر محمد الشناوي يجب أن يخضع لـ3 مسحات في المغرب أو أي مكان آخر قبل دخول اليابان".

وأتم شريف العريان: "وارد أن يخاطب الفيفا اللجنة الأولمبية الدولية لوضع استثناءات، مثل أن يخضع اللاعب لتحليلين pcr فقط بدلًا من ثلاثة، ولكن لسنا نحن من سنقرر ذلك".

ملعب مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

من المقرر أن يتأخذ الإتحاد الإفريقي القرار النهائي من مباراة النادي الأهلي وكايزر تشيفز على ملعب مركب محمد بن الخامس في المغرب ، خلال الأيام المقبلة بعد الوصول للإتفاق النهائي.

يأتي هذا في ظل الأزمة التي تمر بها المغرب بسبب فيروس كورونا ، حيث سبق ومنعت السلطات المغربية استقبال بعثة النادي المغربي في دور المجموعات بإعتبار أن جنوب إفريقيا ضمن التصنيف الثالث من وباء فيروس كورونا.