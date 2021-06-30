فيديو .. أحمد أيوب يحكى لـ أيمن عدلى أهم اللحظات الفارقة فى طفولته وشبابه

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال حواره لـ برنامج "كنوز الوطن"، المذاع على التليفزيون المصرى، ويقدمه الإعلامى أيمن عدلى، إنه من قرية الشيخ زياد، التابعة لمركز مغاغة، بمحافظة المنيا، وأن الده كان فلاحا، لافتا إلى أنه تعلم منه الكثير والكثير من القيم المثلى، حيث كان والده "عمدة" لقريته وكان يعقد عديدا من الجلسات العرفية التى يتم فيها حل المشكلات.

وأشار إلى أن والده رحمه الله، كان يقدر المسيحيين من أهالى قريته وكل مكان، وكانوا يقدرونه ويبادلونه نفس الاحترام، ومن شدة تقدير والده للمسيحيين لقبه أهالى القرية بـ "شيخ النصارى"، لأنه كان يقف بجوارهم كثيرا ولا يألوا جهدا فى مساعدتهم.

وحكى الكاتب الصحفى أحمد أيوب موقفا يدل على مدى حب المسيحيين من أهالى قريته لوالده، قائلا: "كان والدى مسافر القاهرة ولقيت واحد مسيحى نايم على الدكة أمام بيتنا ومعه سلاح فرد صغير، ولما سألته قال لى أنا عارف إن والدك سافر القاهرة فقلت أنام علشان أحميكم!".

ولفت إلى أنه كان يلعب الكرة فى مركز شباب مغاغة، وكان يتمنى أن يلعب الكرة، ويصبح لاعبا كبيرا، إلا أنه ابتعد عنها فى الثانوية العامة ثم التحق بكلية الحقوق إلى أن حصل على الليسانس، وعندما تخرج من الكلية تمنى أن يكون صحفيا، قائلا: "فأنا أعشق الكتابة منذ صغرى، وكنت أقرأ مجلة المصور وأنا فى المرحلة الإعدادية".