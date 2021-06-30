غدا .. التموين تبدأ صرف السلع المدعمة لـ مقررات يوليو

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يجرى الصرف بـ 50 جنيهًا، هى قيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وكان قد أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، استمرار ضخ السلع الغذائية بجميع أنواعها، إضافة إلى منتجات اللحوم والدواجن، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وأوضح الوزير أنه سيتم أيضا، طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن ذلك سعيًا إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول.