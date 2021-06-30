فيديو .. لماذا تم إيقاف الإجابة على التابلت؟ .. وزير التعليم يجيب

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن قرار إلغاء منصة الإجابة على التابلت، والاكتفاء بـ "البابل شيت"، جاء من أجل توجيه تركيز الطلاب إلى وسيلة واحدة فقط للإجابة.

وأضاف الدكتور طارق شوقى، أن أهم شىء هو التكيف مع طريقة الأسئلة الجديدة والتصحيح الإلكترونى، وهو ما يتحقق فى ورقة الأسئلة المطبوعة وكتابة الإجابة على البابل شيت، مؤكدًا أن التابلت سيكون مع الطلاب كمرجع للكتب المدرسية وتسجيل الحضور إلكترونيًا.