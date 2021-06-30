صورة - حالة الطقس خلال الـ 5 أيام المقبلة .. صدمة من الأرصاد

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "يسود طقس شديد الحرارة وارتفاع فى نسبة الرطوبة لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها خلال هذا الوقت من العام والإحساس بها أيضا مرتفع بشكل كبير، كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم".

حالة الطقس

أضافت: "حتى الآن يستمر تأثر البلاد بطقس شديد الحرارة على معظم الانحاء ومن المتوقع أن تشهد البلاد مزيدا من الارتفاع فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل حيث تقترب درجات الحرارة من حاجز 40 درجة ولم تشر الخرائط حتى الآن إلى أى تحسن فى حالة الطقس".

وتابعت: "يرجع ذلك لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى بقيم ضغط منخفضة الذى يدفع المزيد من بخار الماء فى الجو.. ويرجى عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خصوصا وقت الظهيرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة".