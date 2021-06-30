أستاذ قانون دولى: جرائم الآثار تصل عقوبتها إلى المؤبد وغرامة 5 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - قال لدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، إن هناك عدة صور من السلوك الإجرامى فيما يتعلق بتجارة الآثار وتهريبها والتنقيب عنها، على خلفية اتهام رجل الأعمال حسن راتب فى تمويل عصابة نائب الجن والعفاريت علاء حسنين لـ التنقيب عن الآثار.





وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أنه تم استحداث أنماط جديدة من صور السلوك الإجرامى بشأن قضايا الآثار، منها جريمة التنقيب فى الأماكن الأثرية، وأخرى لـ تهريب الآثار، وثالثة هى تمويل نشاط متعلق بجريمة آثار، كما أن القانون يجرم الامتناع عن الإبلاغ أو القيد فى سجل الآثار. وتابع أستاذ القانون الدولى: "غالبية جرائم الآثار من طائفة الجنايات، وبالتالى تبدأ عقوبتها من 3 سنوات وقد تصل إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى الغرامة التى قد تصل إلى 5 ملايين جنيه .. وفى بعض الأحيان إذا كانت مرتبطة بغرض إرهابى فإنها تدخل فى توصيف قانونى يتعلق بالإرهاب".

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