أسقف نقادة وقوص يهنئ المصريين بـ 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - قدم الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، ورئيس دير الملاك ميخائيل العامر ببرية الأساس بنقادة، ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التهنئة القلبية الصادقة لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ورجال الشرطة البواسل وعلى رأس الجميع القائد ورمز الوطنية وفخر الجندية المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وقدم أسقف نقادة وقوص أجمل التهانى، وأصدق الأمنيات بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو، والتى كانت رمزا لتماسك المصريين يدا واحدة للحفاظ على الوطن الغالى والمحبوب مصر. وقال فى تهنئته: "إننا إذ نحتفل بذكر هذا اليوم العظيم فى تاريخ مصر الحديث نصلى إلى الله تبارك إسمه أن يحفظ بلادنا العزيزة مصر ويصون قائد مسيرتها فى طريق النهوض بالوطن الغالى للوصول إلى القمة دائما بين الأمم". وتابع: "كما نصلى أن يبارك الرب جهود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وكافة العاملين المخلصين معه لبناء مصر المستقبل لأبناء مصر بأيدى المصريين الشرفاء".

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