المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي والتي تشمل المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم

1. تم الانتهاء من هذه المرحلة وأصبحت جاهزة للافتتاح الرسمي

2. شملت أعمال المرحلة الأولى تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقا.

3. طريق الصعيد الصحراوي الغربي سيكون جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون و سيكون محور حر للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد

4. كما يدخل المشروع ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتي وجه بتنفيذها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين كمايدخل هذا الطريق ضمن المشروع القومي للطرق