/638102/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها، مباراتين في دوري أبطال أسيا وكأس السوبر التونسي بين الترجي واتحاد المنستيري.

ويرصد دوت الخليج مواعيد المباريات:

مواعيد كأس السوبر التونسي

تقام مباراة الترجي التونسي أمام فريق الإتحاد المنستيري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة

تقام مباراة حسنية أغادير أمام فريق الفتح الرباطي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساءً Arryadia SD/HD

تقام مباراة الوداد المغربأمام فريق التطواني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة8.15 مساءً Arryadia SD/HD

تقام مباراة يوسفية برشيد أمام فريق الرجاء والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة 10.30 مساءً Arryadia SD/HD

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا

تقا مباراة جوانزو الصيني أمام فريق كيتشي هونج كونج والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة12 ظهراً

تقام مباراة سيريزو أوساكا الياباني أمام فريق بورت أوثوريتي (تايلاند) والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 12 ظهراً.

حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الدور السادس عشر من بطولة أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي.

بدأ الفريقين المباراة في ماولات إستحواذ على الكرة وتراجع في الهجوم المباغت، خوفا من الهجمات المرتدة، ومحاولة الإستحواذ على الكرة في منتضف الملعب في محاولة فقد أي طرفين نركيزه في المباراة، ومحاولة إستغلال ذلك.

جاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الخامسة والسبعون من عمر المباراة عن طريق رحيم ستيرلينج من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي منتخب إنجلترا على حدود منطقة الجزاء، ومن ثم كرة عرضية أرضية من لوك شو من الطرف الأيسر قابلها رحيم سترلينج بتسديدة داخل الشباك.

أهداف إنجلترا في المباراة

أهدر المنتخب الألماني أخطر الهجمات له في المباراة في الدقيقة الثانية والثمانون من عمر المباراة من خلال هجوم مرتد لصالح منتخب ألمانيا، ومن ثم تمريرة سحرية من هافرتس إلى مولر الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيمن ليهدر فرصة التعادل.

وجاء الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة السادسة والثمانون من عمر المباراة عن طريق هاري كين، من خلال هجوم مرتد لصالح إنجلترا عن طريق لوك شو الذي مررها إلى جريليش، ومن ثم أرسل كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء على رأس هاري كين مهاجم إنجلترا.

تشكيل منتخب إنجلترا

حارس المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: هاري ماجواير- جون ستونز - كايل ووكر

الوسط: لوك شاو - كالفين فيليبس - ديكلان رايس - كيران تريبيير

الهجوم: بوكايو ساكا - هاري كين - رحيم سترلينج