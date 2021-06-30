عاجل.. السيسى: الأولوية للصناعة المصرية فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس السيسى، خلال تفقده اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة، أن الأولوية للصناعة المصرية فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة طالما توافرت المواد والخامات. جاء ذلك خلال مشاهدة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة.

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