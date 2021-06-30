اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر قطارات العيد

جدة - نرمين السيد - طرحت هيئة السكة الحديد، اليوم الأربعاء، تذاكر قطارات عيد الأضحى المجدولة للجمهور مقاعد القطارات المكيفة، المقرر أن تتحرك يوم 14 يوليو المقبل، على أن يتم غدا الخميس طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك 15 يوليو.





وتقوم هيئة السكة الحديد بطرح مقاعد القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية قبل السفر بـ14 يوميا، وتطرح الجمعة مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 16 يوليو الموافق 6 ذو الحجة، والسبت المقبل تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 17 يوليو الموافق 7 ذو الحجة. كما تطرح السكة الحديد الأحد المقبل مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 18 يوليو الموافق 8 ذو الحجة، والأثنين تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 19 يوليو الموافق 9 ذو الحجة، والثلاثاء المقبل تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 20 يوليو الموافق 10 ذو الحجة. وانتهت هيئة السكة الحديد من وضع قواعد حجز تذاكر القطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية، وحددت عمل شبابيك الحجز يوميًا ابتداء من الساعة 7.30 صباحًا، على أن يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.

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