محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا

1. قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم و هذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية

2. فوجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل

3. المحور تم الانتهاء من تنفيذه واصبح جاهز للافتتاح الرسمي مع ثلاثة محاور اخرى هي عدلي منصور ببني سويف وقوص بقنا و كلابشة باسوان