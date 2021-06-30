/638105/استقرارا-فى-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم-الاربعاء-تفاصيل

سجلت أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء، استقرار في السوق المصري، بينما شهدت أسعار الخضار بعض ارتفاع في سعر الخيار والبطاطس والملوخية، واستقرار فى باقي الأنواع اليوم اأربعاء 30-6-2021، ونقدم الأسعار للقراء والمتابعين ليظلوا على دراية بأسعار السوق، والتي تنوعت ما بين المانجو، الثوم، الكانتلوب، والخيار البلدي وجاءت كالتالي في السوق:

دوت الخليج يرصد اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء فى مصر أسعار الخضار في مصر: سعر الخيار البلدي لـ3.5-5.5 جنيه وارتفع الملوخية 2-5.5 جنيها وبلغ سعر كيلو الثوم ما بين 20-30 كيلو وسجل كيلو بامية من 9-13 جنيها وصل كيلو ورق العنب بلدي لـ 13 جنيها ووصل البطاطس من 4- 6 جنيهات ووصل سعر كيلو القلقاس من 6 لـ9 جنيهات وسجل سعر كيلو البصل من 1.5-3 جنيه ووصل البنجر إلى 4 جنيهات وسعر الطماطم من ما بين 1.50 – 2.7 جنيهات ووصل سعر كيلو الكوسة من 2.5- 5 جنيه وسجل سعر الفاصوليا 3.5-5 جنيهات والفلفل الرومي بـ4.50 جنيه والبسلة 3 إلى 5 جنيهات الليمون البلدي بين 6-16 جنيهات وكيلو الباذنجان البلدي تراوح 1.5-2.5 جنيهات. أسعار الفاكهة في مصر: بلغ سعر المانجو البلدي من 8 لـ12 جنيها. وتراوح سعر الكانتلوب لـ 2.5-4.5 جنيهات. وصل سعر كيلو العنب الأحمر/ الأصفر لـ9 جنيهات. تراوح سعر كيلو المانجو الزبدية من 10 لـ14 جنيها. وسجل كيلو التفاح المصري 10 جنيهات. وسجل سعر البرقوق 10-20 للكيلو. وبلغ سعر الخوخ العريشي 7 – 11 جنيها. وتراوح كيلو المانجو العويسي ما بين 15-30 جنيها.

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