عاجل.. الرئيس السيسى: تطوير الريف المصرى برنامج ضخم ومتكامل

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تطوير الريف المصرى واجب: "إحنا بنعمل دا عشان دا واجبنا، وكل مسؤول مشارك معانا (كهربا- إسكان- زراعة- رى) فيه برنامج ضخم لكل وزارة فى القرى عشان الهدف اللى إحنا حاطينة يتحقق".





وأعلن الرئيس خلال تفقده اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة، رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة من الثلاث مراحل لتطوير الريف المصرى. وأوضح الرئيس: "إحنا مش داخلين نعمل الصرف أو تحسين الكهرباء والمياه، إحنا داخلين نعمل برنامج متكامل (زراعة، اتصالات، صناعة) عايزين ندخل الريف ببرنامج وتكون نتيجته جيدة، مجموعة العمل عندها لا مركزية للعمل لأن كل قرية لها ظروف مختلفة عن الأخرى.

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