عاجل.. السيسى: نستهدف زراعة 2.5 مليون فدان فى مشروع الدلتا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى: "إننا كدولة نهدف لتنفيذ برنامج متكامل بكل قطاعاته فى إطار مشروع تطوير قرى الريف، مضيفا: "نحتاج لتعاون وتفهم من أهلنا فى الريف المصرى لانجاز مهمة تطويره بنجاح، ونحن عانينا من النمو الأفقى فى القرى بالتعدى على الأرض الزراعية". جاء ذلك خلال مشاهدة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى: "كان ممكن الحفاظ على 2 مليون فدان من الأراضى الزراعية إذا لم يتم التعدى عليها".

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