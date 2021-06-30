هالة زايد: 32 حالة تعانى من الضمور العضلى ممكن البدء فى علاجها فورا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت زايد خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة أن هناك توجيهات رئاسية للتفاوض مع الشركات المصنعة لدواء مرض الضمور العضلى.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم شراء كواشف للكشف المبكر عن 19 مرضا من الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة.

وذكرت وزيرة الصحة أنه سيتم انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الجينية والوراثية الشهر المقبل.