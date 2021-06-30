عاجل- الرئيس: هننفق 600 مليار جنيه لتطوير الريف فى 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس السيسى، خلال تفقده اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة: "أعتقد إن الفرصة والأسعار اللى بنقدمها ده رقم ضخم، حياة كريمة هتنفق 200 مليار فى سنة يعنى فى 3 سنوات 600 مليار".

وأضاف الرئيس: "يعنى أى حد عنده صناعة ومنتجات يحسن منها عشان يحقق أرباح مناسبة، أنا متابع المناقصات اللى بتتعمل مع الشركات، أقصد أقول خلونا نعمل حاجة حلوة لبلدنا، ونعمل حاجة حلوة للناس، مساهمتكم معانا نطلع منتج قوى وجيد، والأسعار متبقاش غالية أوى.. طبعا تكسب بس مكسب عن مكسب يفرق".