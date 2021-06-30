السيسي: مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زراعة 2.5 مليون فدان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر فقدت الكثير من الأراضى الزراعية، نتيجة عدم استغلال الظهير الصحراوى.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زراعة مليونين ونصف المليون فدان.
كان في استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله مقر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.
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