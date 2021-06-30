الرئيس السيسي: 150 ألف منزل بحاجة للتوسع الأفقى فى إطار مبادرة حياة كريمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا لم نغفل عن حال الناس يوما ما، وقررنا التصدي للمشكلات، كاشفا عن أن 150 ألف منزل بحاجة إلى التوسع الأفقى فى إطار مبادرة حياة كريمة.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، منظمات المجتمع المدنى للمشاركة في مبادرة حياة كريمة، لتطوير نصف مليون منزل، مضيفا: " كل اللى عاوز يساعد في حياة كريمة يقدر يساعد وكل قطاعات الدولة".

كان في استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله مقر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.