الرئيس السيسى: نسعى لتغيير حقيقى لأهلنا فى الريف ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حجم الجهد لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى كبير وموارده كبيرة جدا، متابعا "يتم إنفاقها فى مدة زمنية أتمنى أن تكون 3 سنوات".
وأضاف الرئيس السيسى خلال الاحتفالية التى يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى: "كنت أتمنى أن المسئولين عن كل تطوير كل قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة يكونوا موجودين.. 1500 قرية عدد كبير على الأقل المراكز.. المرحلة الأولى تضم 52 مركزا والمسئول عن كل مركز سواء من القطاع المدنى أو العسكرى يكون موجود معانا.. ولنا لقاء أخر ارجو كل مسئول عن مركز يكون أمامى بالاسم ومجموعة العمل الخاصة بـ 52 مركز.. وكلنا نقيم أداء الدولة فيما تم طرحه على الناس".
وتابع الرئيس السيسى: "نسعى لتغيير حقيقي لحال أهلنا في المرحلة الأولى والثانية والثالثة من المبادرة.. 52 مركزا في المرحلة الأولى ومش هنسى بتوابعهم.. بنعمل ده علشان ده واجبنا تجاه بلدنا.. وكل مسئول يشارك معانا سواء الكهرباء أو الإسكان أو الزراعة أو الرى".
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء إلى مقر الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.
وكان في استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.
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