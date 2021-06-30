الرئيس السيسي: رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصري

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصري وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المعدات المشاركة في تطوير الريف المصري، بمبادرة حياة كريمة، صباح اليوم الأربعاء. ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التحية لكل من شارك في هذه المبادرة التي تهدف لتوفير حياة كريمة للأسر المصرية في الأرياف، خاصة الأسر الأكثر احتياجا، مشددا على استمرار الدولة في دعم بناء الإنسان

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