/638107/ارتفاع-شديد-فى-درجات-الحرارة-اليوم-الاربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء الموافق 30\6\2021، استمرارا فى ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء حيث وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى طقس شديد الحرارة، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات.

دوت الخليج يرصد اخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء فى مصر ويسود ليلا طقس معتدل على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية. هيئة الارصاد الجوية وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء ، يشهد شبورة مائية خفيفة على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: القاهرة الصغرى 25 والعظمى 38 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 38 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 37 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 35 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 العظمى 33 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 30 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 30 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 41 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 العظمى 32 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 31 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 38 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 40 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 39 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 26 والعظمى 35 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 34 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 38 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 العظمى 38 درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 28 والعظمى 40 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 36 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 33 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 36 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 30 والعظمى 41 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 39 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 38

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