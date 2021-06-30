/638109/دينا-وحسام-داغر-يشاركان-في-مسلسل-السيدة-زينب

كشفا كلًا من الفنانة الاستعراضية دينا والفنان حسام داغر عن مشاركتهما في مسلسل جديد بعنوان «السيدة زينب» أمام الفنانة الكبيرة سوسن بدر ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

دوت الخليج يكشف مشاركة دينا وحسام داغر في مسلسل السيدة زينب

أعلنت دينا أنها تعاقدت رسميًا على مسلسل «السيدو زينب» ومن المقرر البدء في تصوير مشاهدها يوم 7 من شهر يوليو القادم.

أما حسام داغر أشار إلى أن مشاركته في المسلسل يعد نقلة كبيرة بالنسبة له إذ أن الأحداث تدور حوله كما أن الدور جديد ومختلف تمامًا عما كان يقدمه، ومن المقرر أن يبدأ في تصويره في 10 يوليو المقبل.

دينا تثير الجدل بمظهر جديد لها

أثارت دينا، الكثير من الجدل التساؤلات مؤخرًا من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهرت بها بشكل مختلف للغاية ماجعل البعض يزعم أنها خضعت لعمليات تجميل في وجهها.

ولكن ظهرت دينا لتوضح سر جمالها التي ظهرت به في صورها الأخيرة للجمهور، قائلة:" السر إنى بطلت السجاير منذ 6 شهور وده عمل فرق كبير في وشى لأن السجائر بتأثر على منطقة الفم ومنطقة أسفل العين، كما أنى لم أضع مكياج أثناء ظهورى في مهرجان أسوان للمرأة"

أما بشأن خضوعها لعمليات تجميل فنفت دينا ذلك قائلة: "خمسة وخميسة لا طبعا معملتش أي عمليات تجميل ودى أول مرة في حياتى محطش مكياج، يمكن عشان كده الناس أول مرة تشوفني، الناس قالوا إنى عملت عملية في مناخيرى من فترة قريبة، وأنا عملت عملية غضروف أنفى لما اتكسر من أكتر من سنتين، هما لسه فايقين دلوقتى، لكن معملتش أى حاجة، ولا أقدر حتى أحط بوتكس وأنا لسه خارجة من كورونا".

آخر أعمال حسام داغر

وشارك حسام داغر في دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "أحسن أب" مع النجم على ربيع والذى عرض في 15 حلقة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي.