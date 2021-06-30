/638110/محلية-النواب-تناقش-طلب-الإحاطة-المقدم-من-عمرو-درويش-بشأن-منع-مكافأت-الأطقم-الطبية-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اليوم، لمناقشة عدد من الاقتراحات والشكاوي وطلبات ااحاطة المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني ، لمناقشة: طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أشرف أمين عبدالعليم، بشأن: الأول: عدم وجود سائقين معينين على دراجات وظيفية ثابتة لقيادة المعدات الثقيلة التابعة لحى غرب وشرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، والاستعانة بسائقين باليومية، مما أدى إلى تهالك المعدات نتيجة الإهمال مما يعد إهدار للمال العام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادراة المحلية اليوم

طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش، بشأن:

الأول: القرارات الصادرة عن رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي بمنع المكافآت الخاصة بالأطقم الطبية وتوقيع الجزاءات العشوائية دون سند قانوني على بعض الإدارات والأطقم الطبية، بالمستشفيات التابعة لها بمحافظة القليوبية، فضلاً عن إلغاء العناية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي ببنها، وتحديد أسباب تراجع إدارة منظومة التأمين الصحي بالمحافظة وغياب دور قيادات المحافظة عن الرقابة عليها.

أملاك الدولة

الثاني: المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة، وعدم واقعية التقديرات التي وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية، وذلك وفقاً لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة، مما ترتب عليه تحمل المواطنين للمزيد من الأعباء المالية، فضلاً عن الإخلال بمصالح الدولة واسترداد حقوقها.

طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عادل عامر، بشأن:

الموافقة على إقامة سور محطة الرفع التي سوف تخدم البر الغربي بمدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية على نفس خط تهذيب مركز شباب عزبة الأهالي حتى يتم البدء في إقامة المحطة، فضلاً عن عدم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية بدفع قيمة تكاليف إعادة الشيء لأصله.

عدم موافقة هيئة الطرق على تعدية خط الصرف الصحي من كوبرى الحادثة إلى كفر سليم، مع ضرورة إعادة وضع البلدورات الخرسانية – داخل الكتلة السكنية - التي رفعتها هيئة الطرق أثناء رصف طريق عزبة الأهالي ( مدخل المنوفية) وعمل مطبات صناعية نظراً لوجود مدرستين على الطريق مباشرة، فضلاً عن عدم استكمال رصف طريق الوقف/ القناطر – طريق بنها حتى مصنع الورق، وعدم دخول المرحلة الأولى من الطريق البديل الخدمة رغم نهو الأعمال، وعدم إعادة الشيء لأصله لعدد من الطرق (مدخل الأربعين – شارع الوحدة الصحية بالخرقانية – مسلم – الحيمي)، وعدم البت النهائي في سعر متر أراضي أملاك الدولة الخاصة داخل القري والعزب التابعة لمركز القناطر الخيرية، فضلاً عن عدم نقل الأسواق العشوائية أعلى تغطيات الترع رغم الانتهاء من الإجراءات.