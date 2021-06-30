/638113/الحظ-السيء-يواصل-مطاردة-وليد-سليمان-في-نهائيات-إفريقيا-مع-الأهلي-تفاصيل

تأكد غياب وليد سليمان لاعب النادي الأهلي عن المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والتي من المقرر إقامتها يوم 17 يوليو المقبل بمدينة الدار البيضاء المغربية، مع كشف النادي الأحمرعن حاجة لاعبه صاحب الـ 36 عاما إلى فترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع للتعافي من إصابته العضلية.

ويرصد دوت الخليج غيابات اللاعب عن نهائي إفريقيا:

وتعرض سليمان للإصابة بتمزق عضلي خلال مشاركته في تدريبات الأهلي، والتي أعقبت فوز الفريق 3-0على الترجي الرياضي التونسي يوم السبت الماضي 26 يونيو في دوري إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا

وجاء الإعلان عن مدة تعافي سليمان ليؤكد سوء الحظ الذي يعانيه اللاعب في الأيام الأخيرة، وخاصة قبل المباريات النهائية للبطولات المختلفة

الإصابة بفيروس كورونا

تعرض وليد سليمان للإصابة بفيروس كورونا المستجد قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي لغريمه الزمالك في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2020

واضطر سليمان للغياب عن تشكيلة فريقه في مباراة الزمالك، والتي أقيمت يوم 27 نوفمبر الماضي، وانتهت بانتصار الشياطين الحمر 1-2 وتتويجهم بالكأس القارية للمرة التاسعة تاريخية.

واحتاج سليمان وقتا بدا طويلا للتعافي من فيروس كورونا، ليغيب عن المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، والتي جمعت الأهلي بفريق طلائع الجيش يوم الخامس من ديسمبر

كأس العالم للأندية

تأهل الأهلي إلى بطولة كأس العالم للأندية "قطر 2020" بصفته بطلا لقارة إفريقيا، لكن وليد سليمان لم يحظ بفرصة المشاركة في المسابقة مع تعرضه لإصابة عضلية قبل ثمانية أيام فقط من سفر الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة

واحتاج وليد إلى نحو شهر من أجل التعافي، وغاب عن تشكيلة الفريق المُتوجة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في المونديال العالمي، ومع ذلك حرص سليمان على مرافقة بعثة الأهلي إلى الدوحة إيمانا منه بأهمية وحدة الصف، وبعد مكالمة جمعته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

نهائيات كأس السوبر

حرمت الإصابة وليد سليمان من التتويج رفقة الأهلي بكأس السوبر الإفريقية عام 2013، بعدما غاب عن المباراة ضد ليوباردز الكونغولي.

حيث تكرر مشهد غياب سليمان عن مباراة السوبر الإفريقي عام 2014، وهذه المرة ضد الصفاقسي التونسي، إلى جانب المباراة النهائية لكأس مصر موسم 2014-15، ضد الزمالك.

ويعتبر أن وليد سليمان على أحد الأعمدة الأساسية داخل النادي الأهلي، وخلال 276 مباراة خاضها مع القلعة الحمراء، تمكن من تسجيل 67 هدفا وصناعة 47 هدف.