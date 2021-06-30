للمرة الثانية.. هيفاء وهبي تتعاون مع أحمد البرازيلي في أغنيتين

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تتعاون الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع الملحن أحمد البرازيلي في أغنيتين جديدتين بعد أن قدما سويًا أغنية «مزيكا هادية» التي شهدت نجاحًا باهرًا في تاريخهما.

دوت الخليج يكشف تعاون هيفاء وهبي مع أحمد البرازيلي في أغنيتين جديدتين للمرة الثانية

وكشف البرازيلي أن الأغنتين من كلمات أحمد علاء وتوزيع زوم وألحانه، وتحمل الأغنية الأولى طابع المقسوم والثانية تحمل طابع الدراما، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وكانت هيفاء قد طرحت منذ أيام أغنية جديدة لها بعنوان «لو كنت» والذي تعد التعاون الأول لها مع الفنان أكرم حسني، وهي من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما والكليب إخراج حسام حسني.

أغنية لو كنت تحقق 10 ملايين مشاهدة

حققت أغنية «لو كنت» نجاحًا كبيرًا إذ وصل عدد مشاهدتها مايقرب من 10ملايين مشاهدة خلال أسبوع، كما تصدرت تريند رقم 2 بعد ساعات قليلة من طرحها.

الجدير بالذكر أنه تم الترويج الأغنية من خلال نشر أكرم عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة له وكتب عليها معلقًا: "لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف"، وفي نفس الوقت نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة معلقه عليها: "لوكنت عين مغمضة كنت أبقى برضه شايفة".. بنفس الهاشتاج.

تفاعل عدد كبير من النجوم والمشاركة في هاشتاج "لو كنت"، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز هؤلاء النجوم: "الفنان أحمد فهمي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، وشيكو، وهشام ماجد، وآيتن عامر، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، وسلمى أبو ضيف، والمطرب أحمد فهمي، وميريهان حسين، والمنتج كريم أبو ذكري".

آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية

وكانت أخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسل "أسود فاتح" بجانب كلًا من شريف سلامة، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.