/638118/عمرو-السنباطي--30-يونيو-حافظت-على-الهوية-المصرية-و-قامت-بثورة-انجازات- فى-البناء-والتنمية

اكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن لدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، أن ثورة ٣٠ يونيو غيرت وجه الحياة في مصر ، و انقذتها من الفاشية الدينية و حافظت على الهوية المصرية و انطلقت بها نحو البناء و التنمية عبر ثورة الانجازات و المشروعات القومية الكبرى التي تخدم الاجيال القادمة و تحفظ حقوقهم حقوقها.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب عمرو السنباطي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

و اوضح السنباطي ان ما تحقق من انجازات بعد ٣٠ يونيو غير مسبوق ، حيث تصدت الدولة لقوى الشر و الظلام و قامت بمواجهة خطر الارهاب ببسالة بالتوازي مع خطوات التعمير و التنمية و البناء.

ذكرى ثورة 30 يونيو

و قال السنباطي ان الدولة حققت انجازات متعدده في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الدبلوماسية، و استعادت دورها الريادى والمحورى تجاه القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موضحا ان هذه الإنجازات من شأنها تأمين المصالح والأهداف الوطنية و تنطلق بالدولة نحو الجمهورية الجديدة .

انجازات ثورة 30 يونيو

و اكد النائب عمرو السنباطي أن ثورة ٣٠ يونيو عبرت عن الإرادة المصرية ،و استردت الهوية المصرية التي كادت الجماعة الارهابية أن تطمسها لتحقق اهدافها الخبيثة ، و اضاف " في مثل هذا اليوم خرجت الملايين لتصحيح المسار بالتصدي لجماعة أرادت الهيمنة على مفاصل الدولة .

و اختتم السنباطي قائلا ان نجاح ثورة ٣٠ يونيو جاء بفضل انحياز القيادة السياسية للانتفاضة الشعبية الكبيرة ، موجها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وقائدها نحو الجمهورية الجديدة ، كما وجه التهنئة للقوات المسلحة والشرطة و الشعب وجميع مؤسسات الدولة بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة .