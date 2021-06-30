موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق بيراميدز، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري العام، ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة غدا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب النادي الأهلي بمدينة السلام.

مشوار الفريقين في بطولة الدوري الممتاز

يحتل النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 41 نقطة، حيث خاض الفريق الأحمر 19 مباراة، استطاع لاعبي المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 12 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري، بينما تعادل في 5 مباريات وخسر في مبارتيين فقط. وعلى الجانب الأخر يحتل فريق بيرميدز المركز الـ 11 في جدول ترتيب بطولة الدوري العام، ويمتلك فريق بيراميدز 34 نقطة من 22 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري الممتاز، وبسبب تخبط نتائج الفريق، أقالت إداراة فريق بيراميدز الأرجنتيني أروبارينا المدير الفني السابق للفريق، ويعرض دوت الخليج مشوار الفريقين في البطولات القارية:

مشوار النادي الأهلي في البطولات الإفريقية

استطاع الفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، التغلب على نظيره فريق الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني، حيث تأهل المارد الأحمر إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وذلك بعد الفوز على فريق الترجي التونسي في مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة والتي أقيمت برادس في تونس، بنتيجة هدف دون رد، وأحرز هدف المباراة الوحيد محمد شريف مهاجم الأهلي، بالإضافة إلى تكرار الفوز في مباراة الإياب لنفس الدور من البطولة بنتيجة 3/0، وأحرز الأهداف كل من، علي معلول ومحمد شريف وحسين الشحات.

مشوار فريق بيراميدز في البطولات الإفريقية

ودع فريق بيراميدز بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد الهزيمة من فريق الرجاء المغربي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة، حيث انتهت المبارتينن الذهاب والإياب بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح، واستطاع فريق الرجاء المغربي أن يحقق الفوز بها، ليتأهل إلى نهائي الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي على حساب فريق بيراميدز، حيث تقابل الفريقين في نفس الدور من البطولة العام السابق، وتمكن فريق الرجاء التأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على فريق بيراميدز.