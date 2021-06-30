شريهان توجه رسالة صارمة لحسام حبيب: "الرجولة أفعال"

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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي أزمة جديدة داخل الوسط الفني، نشبت بحياة المطرب حسام حبيب وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أن سُرب تسجيل صوتي لوالد حبيب يقر فيه أن نجله ينوي الاستيلاء على حسابات شيرين البنكية، بالإضافة إلى أن أسرته تحمل تجاهها البغض والكره.

دوت الخليج يرصد تعليق النجمة الكبيرة شريهان على أزمة المطرب حسام حبيب وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

موقف شريهان من أزمة حسام حبيب و شيرين عبد الوهاب

فعلقت الفنانة المحبوبة شريهان على تلك الأزمة من خلال حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث كتبت: "الرجولة أفعال وليست أقوال.. حسام حبيب"، مع وضع رمز تعبير قلب.

هذا وقد حرصت شيرين عبد الوهاب التوضيخ لمتابعيها حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا حول أزمة التسجيل الصوتي المسرب لوالد زوجها حسام حبيب، ودافعت بكل ما أوتيت من قوة عن زوجها ووالدته، مؤكدة على حبها واحترامها لهما ونافية كل الأكاذيب والتهم الموجهه في حقهما.

أول رد من حسام حبيب على أزمة التسجيل المسرب لوالده

ومن جانبها خرج زوجها حسام حبيب وأكد أن التسجيل منسوب لوالده وأنه يتعمد إيزاءه، بعد انفصاله عن والدته منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولم يستطع حبيب أن يذكر اسم والده حيث دعاه ب «اللي خلفني»، وأوضح أنه كان يوده حتى وقريب ولكن بعد كل ما حاول ويحاول فعله به وبأسرته اتخذ قرار بأنه سيبعتد عنه ويخرجه من حياته.

وكان قد رد حسام حبيب على تسريبات نضال الأحمدية المنسوبة لوالده والتي أفادت بمحاولة حسام حبيب لسرقة زوجته شيرين عبدالوهاب من خلال التحكم في حساباتها إذ نشر مقطع صوتي لنضال الشافعي تتحدث فيه عن تفاصيل التسجيل الصوتي وكيف حصلت على تلك المعلومات وعلق عليه، قائلًا: "أي عمل استقصائي يسمحلك أنك تخترقي حياة ناس وتبعتي واحدة معترفة إنها مش مذيعة، من خارج شبكتك المعروفة اللي انت بتدريها، واعتقد كله عارف إنت بتشتغلي اي، هذا العمل الاستقصائي هتدفهه تمنه كبير".

نجوم الوسط الفني والإعلامي يساندون حسام حبيب و شيرين عبدالوهاب

جدير بالذكر أن العديد من نجوم الوسط الفني والإعلامي حرصوا على تقديم الدعم ومساندة شيرين و حسام حبيب في أزمتهما الأخيرة، وعلى رأسهم الإعلامي عمرو أديب، الفنان أحمد فلوكس، المطربة نوال الزغبي والإعلامية بسمة وهبة.