/638127/فيلم-مش-أنا-يسجل-أعلى-افتتاحية-لفيلم-عربي-بالسعودية

شهد فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني حالة من الازدهار داخل السينمات المصرية والعربية، إذ أنه لازال يحافظ على تصدره بتحقيق أعلى الإيرادات منذ بداية عرضه فحقق الفيلم إيرادات بلغت 17 مليون و 700 ألف جنيه مصري في يومه الأول

دوت الخليج يكشف نجاح تامر حسني في التصدر بفيلم مش أنا في السينمات بالسعودية

تجاوزت إيرادات فيلم «مش أنا» منذ عرضه في 23 يونيو، حاجز ال9 ملايين جنيهًا داخل دور العرض المصرية، ليخرج الفيلم خارج حدود مصر ويحقق نجاحًا ملحوظًا في السينمات السعودية حيث سجل أعلى افتتاحية لفيلم عربي بأكثر من 60 ألف تذكرة

قصة فيلم مش أنا

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته، ويشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

إيرادات الأفلام المنافسة لفيلم مش أنا

حقق فيلم «أحمد نوتردام» في الأسبوع الأخير 518 ألفا، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم في 7 أسابيع إلى 18 مليونًا و366 ألف جنيه، أما فيلم «ماما حامل» لم يحقق في أسبوعه الرابع سوى 418 ألف جنيه، ليصل الإجمالي إلى ما يقرب 4 ملايين جنيه.

وحقق فيلم «ديدو» في أسبوعه السابع 372 ألفا، بإجمالي 13 مليون و734 ألفا، وفي المركز الأخير جاء فيلم «ثانية واحدة» في الأسبوع السابع بدور العرض السينمائي محققا 62 ألفا، ليصل الإجمالي لـ 3ملايين جنيها، و688 ألفا.