/638129/تعرف-على-آخر-موعد-لقيد-فرق-السيدات-للموسم-الجديد-لكرة-اليد-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وافتتح باب قيد فرق السيدات يوم 27 يونيو الجارى، حيث أعطى الاتحاد الأندية مهلة حتى يوم 11 من الشهر القادم.

فيما حدد اتحاد اليد يوم 12 يوليو المقبل موعدا لقيد ناديى الأهلى والزمالك للاعبين فى الموسم الجديد على صعيد المحترفين والمرتبط والناشئين و كرة اليد المصغرة للرجال .

يشهد المؤتمر السنوى لأندية محترفي اليد المحدد له يوم 10 يوليو المقبل سحب قرعة المباريات للموسم الجديد 2021 / 2022 المقرر انطلاقه يوم 16 سبتمبر المقبل، ومعه مرتبط 2004 للموسم المحلى الجديد 2021/2022.

وتلقي خسره منتخب مصر الوطني لكرة اليد أمام نظيره الإسباني، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، ضمن معسكر إعداد الفراعنة، استعدادا لأوليمبياد طوكيو 2020.

وخسر منتخب الفراعنة أمام نظيرة الإسباني بنتيجة 29 مقابل 30 ، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإسباني بنتيجة 16 مقابل 13 هدف.

ويقيم منتخب مصر معسكرا في إسبانيا ضمن الاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2020، وخاض خلاله مباراتين وديتين، الأولي أمام كرواتيا أمس الإثنين، والثانية كانت مساء اليوم أمام المنتخب الإسباني.

نتيجة مباراة مصر وكرواتيا يد

وحقق المنتخب المصري الفوز في وديته الاولى على حساب منتخب كرواتيا بنتيجة 31 - 28 هدف.

معسكر المنتخب الوطني

ويستمر معسكر منتخب مصر في إسبانيا حتى يوم 2 يوليو المقبل، ثم السفر بعد ذلك الى فرنسا لعمل معسكر آخر هناك ومواجهة المنتخب الفرنسي يوم 5 يوليو. وبعد اختتام المعسكر في فرنسا، سيتوجه المنتخب المصري إلى ألمانيا يوم 9 يوليو المقبل لخوض دورة ودية دولية أمام البرازيل يوم 10 يوليو وألمانيا يوم 11 يوليو.

والجدير بالذكر أن فريق الأهلي لناشئات لكرة اليد، مواليد 2006 أ، توج ببطولة كأس مصر، بعد تغلبه على نظيره فريق باكوس بنتيجة 27-21، في المباراة الختامية التي جمعتهما عصر اليوم السبت.

وأقيمت المباراة على صالة سبورتنج بالإسكندرية، وقدم الفريق مباراة قوية من البداية، بعدما فرض سيطرته على مجريات المباراة من بدايتها لنهايتها، بفضل الدفاع المحكم والهجوم المرتد، ليتمكن من تحقيق الفوز.

كان فريق ناشئات الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق سبورتنج (أ) بنتيجة 16-15، ضمن منافسات دور قبل نهائي لبطولة كأس مصر.