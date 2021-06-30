/638131/اللجنة-الأولمبية أخر-موعد-لتسليم-قوائم-المشاركين-في-طوكيو-يوم-2-يوليو-والعريان-يعلق-تفاصيل

أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، أن تسلم قوائم المشاركين في أولمبياد "طوكيو 2021"، يوم الجمعة الموافق 2 يوليو، ومن ضمن تلك القوائم المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم.

وأوضح العريان، أن مصر تسطيع تحقيق ما يقرب من 3 أو 4 ميداليات أولمبية خلال دورة ألعاب "طوكيو 2021" والتي من المقرر أن تبدأ يوم 23 يوليو وتنتهي يوم 8 أغسطس، ويعرض دوت الخليج أبرز تصريحات العريان

تصريحات شريف العريان عن قوائم المشاركين في أولمبياد طوكيو

و قال العريان في تصريحات متلفزة"مصر تستطيع الفوزبـ 3 أو 4 ميداليات في أولمبياد طوكيو، وفي حالة فوزن بأكثر من ذلك سيكون لدينا توفيق كبير، أما إذا حققنا أقل من ذلك فبالطبع سيكون هناك عدم توفيق".

وتابع "أكثر المشاركين ستكون في لعبة الكاراتيه مثل جيانا فاروق وعلي الصاوي، كما أنه هناك أيضا عزمي محيلبة في الرماية ورمضان درويش في الجودو، بالإضافة إلى فريدة عثمان في السباحة وأحمد الجندي في الخماسي الحديث وفريق الفروسية ولاعبو المصارعة وغيرهم من المشاركين في هذه الأولمبياد".

العريان يكشف حقيقة موعد تسليم قائمة المنتخب الأولمبي لكرة القدم

وتطرق شريف العريان إلى الحديث عن قائمة منتخبنا الوطني لكرة القدم، وأوضح أنه إذا وصل أي لاعب من فريق الأهلي بعد الإنتهاء من نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق ايزر تشيفز، يوم 18 يوليو إلى أولمبياد "طوكيو 2021"، فإنه سيقوم بإجراء 3 مسحات طبية قبل السفر، كما أنه سيطبق عليه الإجراءات الإحترازية أول 3 أيام يحدث فيها مسحات جديدة قبل الاختلاط بباقي البعثات، ولكن يمكنه التدريب".

وأضاف العريان: "من المقرر أن يتم تسليم أسماء جميع اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو قبل 12 مساء يوم 4 يوليو بتوقيت الدولة المستضيف اليابان، أي 5 مساء ذلك اليوم بتوقيت مصر". واختتم "يقوم الاتحادات المحلية بتسليم أسماء جميع اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو، إلى اللجنة الأولمبية المصرية يوم 2 يوليو، وذلك قبل إرسال الأسماء إلى طوكيو بما فيها قائمة كرة القدم".

محاولة الأهلي لدعم صفوف المنتخب الأولمبي

يسعى النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، إلى تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وذلك حتى يتمكن اللاعبين من الإنضمام إلى المنتخب الأولمبي في طوكيو.