الأوقاف تصدر تنبيها مهما حول اختبارات خطباء المكافأة

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير الأوقاف: بشأن اختبارات خطباء المكافأة على بند التحسين الراغبين فى العمل بنظام الأجر مقابل عمل، والتساؤل عن التحسين للراغبين فى العمل بنظام الأجر مقابل عمل بمبلغ 2400 جنيه شهريا وفق الأماكن التى تحددها الوزارة عن طبيعة الاختبارات التى ستعقد لهم، يسرنا أن نوضح لهم أن الاختبارات ستكون شفوية فى: حفظ القرآن الكريم وحسن تلاوته وفهم مقاصده العامة مع تفسير الجزء الثلاثين (جزء عم).

كما تشمل الاختبارات فقه العبادات، إجادة أداء الخطبة منضبطة باللغة العربية، فهم قضايا التجديد فى ضوء إصدارات سلسلة رؤية.

وتابع: هذه الإصدارات متاحة بجميع فروع الهيئة العامة للكتاب وفى معرض الكتاب بسعر خمسة جنيهات للنسخة، كما أنها متاحة إلكترونيًّا على موقع الوزارة.