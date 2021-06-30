فيديو.. وزيرة الصحة: إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح كورونا فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزيرة الصحة، خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة "حياة كريمة"، بأن مصر استقبلت فى وقت سابق مجموعة خبراء من منظمة الصحة العالمية، ووضعوا تقريرا إيجابيا عن مصانع المصل واللقاح.
وأضافت أن وزارة الصحة وقعت مع شركة سينوفاك الصينية عقد لتصنيع 40 مليون جرعة من اللقاج فى مصر خلال العام، ومن المقرر أن ترتفع لـ 80 مليون جرعة.
وأوضحت: "300 ألف جرعة إجمالى إنتائج (فاكسيرا العجوزة) فى الشيفت الواحد"، لافتة إلى أن عقد مصر مع سينوفاك يضمن نقل تكنولوجيا وسيتم تصنيع المادة الخام فى مصر.
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