حماة الوطن يطلق 15 بالونا فى الأقصر احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - جاءت الاحتفالية بتوجيهات الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب، والفريق أسامة الجندى النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفى أمين عام التنظيم، بمشاركة المهندس سامح فوزى رئيس لجنة الطيران المدنى بالحزب.

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