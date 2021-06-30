محافظ بورسعيد يهنئ السيد الرئيس السيسي بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

هنأ اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وقدم "محافظ بورسعيد " ، أسمى معانى التهنئة القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أبناء المحافظة ، بهذه المناسبة العظيمة، للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا لسيادته دوام تحقيق الإنجازات والتنمية لما فيه خير لمصر وشعبها الأصيل.

كما هنأ اللواء عادل الغضبان ، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، و السيد وزير الدفاع ، والسيد وزير الداخلية ، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو العظيمة .

وأكد "محافظ بورسعيد " أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت حدثآ عظيمآ فى تاريخ مصر ، و الذي انتصرت فيها إرادة الشعب المصرى الذى خرج بالملايين ضد قوى الشر ، فى مشهد حضارى يعبر عن تلاحم أبناء الوطن ، من أجل تحقيق الحرية والتقدم والازدهار والحياة الكريمة الذى لاطالما أراد الشعب المصرى تحقيقها والتفوا حول القوات المسلحة المصرية لتحقيق هذه المطالب ، لتبدأ مصر في بناء الحاضر ومستقبل أفضل لأبناءها

وأعرب "المحافظ " عن فخره بالإنجازات والانتصارات التى حققتها الدولة المصرية تحت راية وقيادة فخامة الرئيس السيسى والذى دفعت مصر لتحقيق التنمية المستدامة على أرضها وأصبحت ذات مكانة رائدة بين دول العالم ، مثنيآ على جهود الحكومة المصرية والتى تواصل العمل ليلا ونهارآ لتحقيق تطلعات وآمال أبناء الوطن ، متمنيآ الاستمرار فى تحقيق مزيد من التنمية والتقدم للدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن تنعم مصر دائما بالأمن والأمان والاستقرار .