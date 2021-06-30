وزيرة الصحة: بدء علاج مصابي الضمور العضلي الأسبوع المقبل

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اليوم الأربعاء أنه سيتم البدء خلال الأسبوع المقبل في علاج الحالات المصابة من الأطفال بمرض الضمور العضلي والتي تبلغ 204 حالات تم تسجيلها حتى الآن منها 57 حالة تحت سن السنتين ، و32 حالة تستدعي العلاج على الفور.

جاء ذلك في كلمة الدكتورة هالة زايد خلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وقالت وزيرة الصحة إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية ستنطلق الشهر القادم في البلاد، مؤكدة أنه تم شراء الاجهزة اللازمة التي تقوم باستكشاف 19 نوعا من الأمراض الوراثية والجينية بشكل مبكر عند الأطفال حديثي الولادة.

وأكدت أن شركات الأدوية استجابت عقب المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمساهمة في علاج المصابين بمرض الضمور العضلي في مصر، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة أدوية مرض الضمور العضلي، مضيفة أنه تم فتح حساب داخل صندوق تح