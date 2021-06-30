حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع كبير في درجات حرارة جنوب البلاد، يؤثر علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل محافظات جنوب الصعيد 44 درجة كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم وعدم تكون أى سحب خلال ساعات النهار.
وأوضحت أنه يرجع ذلك لالتحام منخفض الهند الموسمي مع منخفض السودان بقيم ضغطية منخفضة، كما يرافقة احترار في طبقات الجو العليا أدي الي هذه الزيادة في درجات الحرارة.
وناشدت الأرصاد بعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان، والإكثار من تناول المشروبات الباردة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تحذر: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة جنوب البلاد والعظمى تتجاوز 44 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.