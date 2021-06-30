اسماء سعد الجمال لـ دوت الخليج: بناء الجمهورية الجديدة نتيجة انجازات ثورة 30 يونيو

/638130/اسماء-سعد-الجمال-لـ-تحيا-مصر-بناء-الجمهورية-الجديدة-نتيجة-انجازات-ثورة-30-يونيو

هنأت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، الشعب المصري والرئيس السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو 2013، مؤكدة انها نفضت غبار سنوات طويلة من الإهمال، لتقوم بتنفيذ مشاريع قومية كبرى لم تشهدها البلاد على مدار الخمسين عاما الأخيرة.

ذكرى ثورة يونيو2013

وأكدت النائبة اسماء سعد الجمال، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، ان رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تقتصر على بناء الدولة المصرية ووضعها في المسار الصحيح، على تطوير وتحديث البنية التحتية من مرافق خدمية كالمياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز، وإنشاء شبكة عملاقة من الطرق والكبارى والمحاور، أو تشييد مدن سكنية جديدة، أو زيادة عدد المدارس والجامعات والمستشفيات.. ولكن السيد الرئيس كان يضع نصب عينيه منذ البداية بناء "الجمهورية الجديدة".

انجازات ثورة 30 يونيو

وأشارت النائبة اسماء سعد الجمال، إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم عادت روح العمل والإنجاز من جديد إلى المصريين، فأنجزت أجهزة الدولة عشرات الانجازات بل المئات في كافة المجالات ، مما أدى إلى تغيير ثقافة قطاع عريض من الشعب ، وجعلهم أكثر إيجابية في التعامل مع ملفات البلاد المهملة منذ نحو نصف قرن.

وتابعت أسماء الجمالـ ،أن الرئيس منذ توليه قيادة البلاد، إلى بناء سياسة جديدة للتعامل مع كل قضايا الدولة المصرية داخلياً وإقليمياً، وعلى المستوى الدولى، كان الهدف منها هو إستعادة دور مصر المحوري والفعال في محيطها العربي والإقليمي، فضلا عن التأكيد على أهمية مصر ومكانتها في الأسرة الدولية، فضلا عن المشروعات القومية فى كل المجالات، واعلان الجمهورية الجديدة.

وقالت اسماء الجمال ،أن أهم إنجازات الجمهورية الجديدة هي "مصر بلا عشوائيات"، ففي عام 2020 تم الانتهاء من 90% من المناطق العشوائية بالمحافظات، هناك خطة وضعت لكامل محافظات الجمهورية، ضمن الجهود الحكومية لإنهاء ملف العشوائيات تماماً، وسينتهي خلال القريب العاجل بعض المشروعات المتبقية من خطة تطوير العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة في مصر، ويتواكب توقيت هذا الإعلان مع احتفالات مصر بذكرى ثورة "30 يونيو".

وأردفت النائبة اسماء الجمال،أن العاصمة الإدارية الجديدة، التي يجري بناؤها على قدم وساق،تعد "حجر الزاوية" في إعلان الجمهورية الجديدة، فهذه العاصمة الجديدة ستكون مقرا إداريا مؤسسا على أحدث التقنيات الذكية والتكنولوجيا المتطورة، ومن شأنها أن تضع مصر على خارطة التطور العالمي في مجان المدن الذكية.

ولفتت إلى أن الرئيس عبر عن أحلامه لبناء جمهورية مصر الجديدة، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية التي عقدت في مارس الماضي، حينما قال: "الموضوع مش مباني وده تطوير كبير احنا بنعمله.. افتتاح العاصمة الجديدة إعلان الجمهورية الجديدة".