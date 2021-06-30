أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأربعاء: استعدادات الزمالك لمباراة غزل المحلة.. شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب اليوم.. أهم مواعيد مباريات

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تشهد الساحة العالمية الرياضية العديد من الأحداث والمواجهات الكروية ، ويرصد دوت الخليج أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأربعاء مواعيد مباريات اليوم.

الزمالك

يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، وذلك ضمن استعدادت الفريق الأبيض لمواجهة فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري العام، ومن المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، يوم الإثنين الموافق 5 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساء.

منتخب مصر

يعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 22 لاعبا، يوم 2 يوليو المقبل، بواقع 18 لاعبا يشاركون فى الدورة الأولمبية و4 لاعبين فى القائمة الاحتياطية.

مواعيد مباريات اليوم

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها، مباراتين في دوري أبطال أسيا وكأس السوبر التونسي بين الترجي واتحاد المنستيري

تقام مباراة الترجي التونسي أمام فريق الإتحاد المنستيري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة

تقام مباراة حسنية أغادير أمام فريق الفتح الرباطي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساءً Arryadia SD/HD

تقام مباراة الوداد المغربأمام فريق التطواني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة8.15 مساءً Arryadia SD/HD

تقام مباراة يوسفية برشيد أمام فريق الرجاء والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10.30 مساءً Arryadia SD/HD

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا

تقا مباراة جوانزو الصيني أمام فريق كيتشي هونج كونج والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة12 ظهراً

تقام مباراة سيريزو أوساكا الياباني أمام فريق بورت أوثوريتي (تايلاند) والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 12 ظهراً.

كرة اليد

حدد اتحاد كرة اليد يوم 11 يوليو المقبل كاخر موعد لتسجيل الأندية لفرق السيدات والناشئات للموسم المحلى الجديد 2021 / 2022.

وافتتح باب قيد فرق السيدات يوم 27 يونيو الجارى، حيث أعطى الاتحاد الأندية مهلة حتى يوم 11 من الشهر القادم.

فيما حدد اتحاد اليد يوم 12 يوليو المقبل موعدا لقيد ناديى الأهلى والزمالك للاعبين فى الموسم الجديد على صعيد المحترفين والمرتبط والناشئين و كرة اليد المصغرة للرجال .

يشهد المؤتمر السنوى لأندية محترفي اليد المحدد له يوم 10 يوليو المقبل سحب قرعة المباريات للموسم الجديد 2021 / 2022 المقرر انطلاقه يوم 16 سبتمبر المقبل، ومعه مرتبط 2004 للموسم المحلى الجديد 2021/2022.