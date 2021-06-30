رسمياً انتهاء عقد ليونيل ميسي مع برشلونة اليوم بشكل نهائي

/638135/رسميا-انتهاء-عقد-ليونيل-ميسي-مع-برشلونة-اليوم-بشكل-نهائي

انتهي رسمياً عقد ليون ميسي لاعب برشلونة الاسباني مع النادي اليوم الأربعاء الموافق 30/6/2021، حيث قدم برشلونة مستويات عالية هذا الموسم، وللنجم الأرجنتيني ، ويرغب النادي في مواصلة التقدم بالحفاظ على ميسي ضمن صفوف لاعبيه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن ناحيه اخري وتسعى إدارة النادي لتطوير وتحسين أداء الفريق أكثر، فتعاقدت مع الهولندي فرينكي دي يونج من نادي أياكس أمستردام الهولندي، وفي الطريق زميله الهولندي ماتياس دي ليخت للانضمام للنادي الكتالوني أيضاً.

ويحتل ميسي صدارة هدافي الدوري الإسباني حاليًا برصيد 25 هدف، وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني لويس سواريز، الذي يمتلك 16 هدفًا، ويتصدر برشلونة قمة ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة.

كشف خورخى ماس أحد ملاك إنتر ميامي الأمريكي عن تفاؤله بشأن التعاقد مع ليونيل ميسى قائد برشلونة وهدافه التاريخى وإن كان لا يتوقع انضمامه الصيف الحالى.

ليون ميسي

ومن ناحيه اخري ووفق ما ذكرته صحيفة "doble" الأرجنتينية سيكون هناك اتفاقية لمدة 10 سنوات بين النادي الكاتالوني وقائد الفريق ليونيل ميسي والذي ينص العقد علي فترة تصل حتى عام 2031.

وينص العقد على إستمرارية ليونيل ميسي كلاعب للفريق الكتلوني حتى عام 2023 فقط، ومن ثم بعد ذلك سيكون سفيراً للنادي، وبنفس الوقت كلاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم حسب رغبته في المواصلة في الملاعب.

ونص العقد علي حصول ميسي على مبلغ 240 مليون يورو، يحصل عليها خلال 4 سنوات، وستكون الـ 6 سنوات الأخرى كشريك استراتيجي، وسفير للنادي الكتلوني.

برشلونة

ويمكن لميسي أن يواصل العطاء لكرة القدم لمدة سنتين في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد انتهاء مسيرته كلاعب للبارسا في 2023، ليلعب ليو مع نادي إنتر ميامي، ويشمل أيضا إمكانية انتقال سيرجيو أجويرو إلى إنتر ميامي بعد انتهاء عقده مع البارسا.

وفي وقت سابق و بحسب تصريحات أشرف بن عياد مراسل قناة بي إن سبورتس الإخبارية في كتالونيا ، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر الاستمرار مع برشلونة خلال الفترة المقبلة، وعدم الرحيل عن النادي الكتالوني, وذلك بسبب ارتباطه الدائم مع برشلونة وجماهيرها . وأكد مراسل بي إن سبورتس، أن علاقة ميسي مع النادي الكتالوني ستظل متواصلة. وكان ميسي يرغب في الرحيل عن الفريق الكتالوني في بداية الموسم الحالي.