/638137/أميرة-صابر-توجه-سؤال-بشأن-استبعاد-اتحاد-كتاب-مصر-من-المشاركة-في-معرض-الكتاب2021

توجهت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلى كل من المهندس مصطفي مدبولي ،رئيس الوزراء، وللدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بخصوص استبعاد اتحاد كتاب مصر من اللجنة العليا لمعرض الكتاب هذا العام.

دوت الخليج يرصد تقدم النائبة اميرة صابر بسؤال لوزيرة الثقافة بشأن استبعاد اتحاد كتاب مصر من معرض الكتاب اتحاد كتاب مصر وقالت النائبة أميرة صابر ،في سؤالها: بمناسبة إنعقاد الدورة ال 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ما بين ال 30 من يونيو وحتى ال 15 من يوليو، وما لوحظ من استبعاد ممثلي مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر لأول مرة من اللجنة العليا لمعرض الكتاب، وبالرغم من كونهم ضمن تشكيل اللجنة العليا للمهرجانات، الأمر الذي حدا بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالتقدم بشكوى رسمية للسيد رئيس الوزراء بخصوص هذا الأمر. معرض الكتاب وطالبت النائبة أميرة صابر، في سؤالها، بتوضيح: الأسباب التي أدت إلى استبعاد اتحاد كتاب مصر من المشاركة في تنظيم معرض الكتاب 2021 لأول مرة في تاريخ المعرض؟، وهل سيشكل هذا القرار السلبي سابقة أم سيتم تدراكه في المعارض القادمة؟.

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